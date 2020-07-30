Гидрометцентр рассказал, в какие регионы придут заморозки

Аномальное потепление

На севере Западной Сибири и Ямале температура будет на 8-10 градусов выше климатической нормы. На Урале сначала немного похолодает, а затем снова придет 30-градусная жара. В ближайшие дни в регионе воздух прогреется на 3-5 градусов выше нормы. При этом здесь ожидаются дожди и грозы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Новом Уренгое в четверг будет 20 градусов, в пятницу 17, на выходных 21 градус. С понедельника там прогнозируют 24…29 градусов тепла.

В Екатеринбурге в ближайшие дни будут дожди. В четверг 23 градуса, в пятницу 26, в субботу 25. В воскресенье и понедельник синоптики обещают 31 градус.

Где будут заморозки

Первые в стране заморозки наступят в ночь на субботу, 1 августа, в Магаданской области.

Первый звоночек прозвенел. Заморозки ожидаются в Магаданской области 1 августа, ночью до минус 1 градуса. Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра

Погода на европейской и азиатской части России

На европейскую часть России, а также в большинство азиатских регионов придет похолодание, сильные дожди, ветер и грозы.

«Неблагоприятные условия погоды на европейской территории будут связаны с перемещением циклонического образования из Скандинавии. Заметные изменения будут в Псковской, Ленинградской областях, Карелии и Новгородской области», — заявил Вильфанд.

В четверг ливень с грозой ждут в Новгородской области, следом сильные дожди пройдут в Архангельской области и Коми, в Смоленской и Брянской областях.

Грозы в ближайшие дни прогнозируют в Поволжье, Краснодарском крае и Адыгее, ливни пройдут в Иркутской области, Тыве и Хакасии.

Погода в Москве и Московской области

В московском регионе в ближайшие дни ожидаются дожди. Жара, которая была в середине недели, спадет. В четверг, 30 июля, будет дождь с грозой и порывистым ветром, температура 21…26 градусов. В пятницу понижение температуры продолжится, в Москве ожидается 18…20 градусов, по области — до плюс 16, пройдут небольшие дожди.