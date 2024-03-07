Общество 07 марта 2024, 13:15 Гидрометцентр предупредил жителей Удмуртии о небольшом снегопаде в праздничные дни

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Синоптики составили прогноз погоды для Удмуртии на ближайшие выходные. В праздничные дни регион может накрыть небольшой и мокрый снег, сообщил Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

В ночь на пятницу, 8 марта, столбики термометров опустятся до -8 градусов. Днем ожидается до -1…-6 градусов.

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В субботу и воскресенье морозы усилятся. Так, в ночные часы 10 марта похолодает до -10…-19 градусов.