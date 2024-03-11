Общество 11 марта 2024, 12:16 Гидрометцентр предупредил россиян о резких перепадах температуры

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В Москве и Московской области ожидаются резкие перепады температур: ночью будет доходить до -11 градусов, а днем в послеобеденные часы будет +3… +5 градусов. Об этом сайту телеканал «Звезда» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В субботу, 16 марта, воздух в Москве может прогреться до +9 градусов. Такая температура, по словам синоптика, будет на четыре градуса выше нормы.

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«Сегодня примерно на два градуса ниже нормы. Завтра уже будет около и выше нормы, и к пятнице-субботе температура будет превышать норму на четыре градуса», — отметил Вильфанд.