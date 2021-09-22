Гидрометцентр предупредил о похолодании до +5 градусов в Москве

Сотрудники Гидрометцентра предрекли резкое похолодание жителям Москвы. По их данным, вечером в среду, 22 сентября, столбик термометра опустится до +5 градусов. В дневное время температура повысится до +7 градусов

В Подмосковье будет наблюдаться примерно та же картина. Днем температура установится до +9дусов тепла, а ночью упадет примерно на два градуса. В ближайшие дни москвичам и жителям Подмосковья обещают облачную погоду с дождями. Атмосферное давление составит около 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал россиян не бояться обильных дождей, о которых предупреждали синоптики. Дело в том, что они никогда не бывают такими же интенсивными, как осадки летом.