Гидрометцентр предупредил москвичей о сильном дожде 24 сентября | 360°

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Гидрометцентр предупредил москвичей о сильном дожде 24 сентября

Гидрометцентр: в Москве 24 сентября ожидается сильный дождь и до 10 градусов тепла

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Сильный дождь обрушится на Москву в выходные. Днем в субботу температура воздуха составит +10 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Московской области воздух днем прогреется до +11 градусов, а в темное время суток похолодает до +8 градусов. Ветер подует с северо-запада со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление будет на отметке 734 мм ртутного столба.

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Спасатели в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности с 3:00 субботы до 0:00 воскресенья. Аналогичное предупреждение действует для Подмосковья с 0:00 24 сентября до 0:00 25 сентября. Синоптики ожидают, что за выходные в столице выпадет три четверти месячной нормы осадков.

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Москвичам стоит ждать теплой и солнечной погоды не раньше середины октября. Пока нет точной информации, когда начнется похолодание. Накануне наступил День осеннего равноденствия, после чего продолжительность светового дня пойдет на убыль.

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