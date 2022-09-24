Гидрометцентр предупредил москвичей о сильном дожде 24 сентября | 360°

Общество 24 сентября 2022, 03:35 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Гидрометцентр предупредил москвичей о сильном дожде 24 сентября Гидрометцентр: в Москве 24 сентября ожидается сильный дождь и до 10 градусов тепла РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сильный дождь обрушится на Москву в выходные. Днем в субботу температура воздуха составит +10 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Московской области воздух днем прогреется до +11 градусов, а в темное время суток похолодает до +8 градусов. Ветер подует с северо-запада со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление будет на отметке 734 мм ртутного столба.

Реклама

Спасатели в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности с 3:00 субботы до 0:00 воскресенья. Аналогичное предупреждение действует для Подмосковья с 0:00 24 сентября до 0:00 25 сентября. Синоптики ожидают, что за выходные в столице выпадет три четверти месячной нормы осадков.

Реклама

Москвичам стоит ждать теплой и солнечной погоды не раньше середины октября. Пока нет точной информации, когда начнется похолодание. Накануне наступил День осеннего равноденствия, после чего продолжительность светового дня пойдет на убыль.

0 1 0 0 0 0