Гидрометцентр предположил, что 2020-й может стать самым жарким за всю историю наблюдений

2020 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Несколько прошедших месяцев уже побили температурные рекорды.

«Пока на первом месте идет 2016 год… Сейчас 2020 год уверенно идет на втором месте по рангу самых теплых», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводят РИА «Новости».

Вильфанд также добавил, что 2020 может и не стать самым теплым месяцем за всю историю наблюдений, но в тройке лидеров он будет точно. По словам метеоролога, январь и март уже побили температурные рекорды.

16 июля Росгидромет разослал экстренные сообщения об аномальной жаре в нескольких регионах России. Температура воздуха поднимется до 30-40 градусов в Тюменской, Оренбургской и Самарской областях, а также на Алтае и в Ханты-Мансийском автономном округе. Среднесуточная температура в регионах превысит норму более чем на девять градусов. При этом в центральной России сейчас похолодание: дневная температура на 3-4 градуса ниже нормы для этого времени года.