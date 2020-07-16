Гидрометцентр предположил, что 2020-й может стать самым жарким за всю историю наблюдений
«Пока на первом месте идет 2016 год… Сейчас 2020 год уверенно идет на втором месте по рангу самых теплых», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводят РИА «Новости».
Вильфанд также добавил, что 2020 может и не стать самым теплым месяцем за всю историю наблюдений, но в тройке лидеров он будет точно. По словам метеоролога, январь и март уже побили температурные рекорды.
16 июля Росгидромет разослал экстренные сообщения об аномальной жаре в нескольких регионах России. Температура воздуха поднимется до 30-40 градусов в Тюменской, Оренбургской и Самарской областях, а также на Алтае и в Ханты-Мансийском автономном округе. Среднесуточная температура в регионах превысит норму более чем на девять градусов. При этом в центральной России сейчас похолодание: дневная температура на 3-4 градуса ниже нормы для этого времени года.