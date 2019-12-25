Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на Камчатке

По данным информагентства, завтра утром у юго-восточного побережья Камчатки ожидаются волны высотой от восьми до девяти метров. Вместе с циклоном в регион придут сильный ветер и осадки. Отмечается, что опасность сохранится до ночи 26 декабря. В МЧС предупредили, что шторм опасен для кораблей с низким классом, которые будут находиться в открытом море.