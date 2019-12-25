    25 декабря 2019, 11:24

    Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на Камчатке

    Артур Блянихов

    У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

    По данным информагентства, завтра утром у юго-восточного побережья Камчатки ожидаются волны высотой от восьми до девяти метров. Вместе с циклоном в регион придут сильный ветер и осадки. Отмечается, что опасность сохранится до ночи 26 декабря. В МЧС предупредили, что шторм опасен для кораблей с низким классом, которые будут находиться в открытом море.