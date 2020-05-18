Гидрометцентр назвал регионы с самым высоким риском лесных пожаров

Тува, юг Красноярского края и запад Иркутской области назвали регионами с самым высоким риском возникновения природных пожаров. Об этом сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Риски высокой пожарной опасности остаются на юге западной Сибири: в Туве, на юге Красноярского крае. В Иркутской области очень сложная ситуация: на западе тепло с 4,5 классом пожарной опасности в лесах», — сказал Роман Вильфанд РИА «Новости».

По словам первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна, лето в 2020 году может быть очень жарким. Так что ведомство готовится не только к сибирским лесным пожарам, но и к европейским торфяным. Они могут возникнуть на территории Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областей. Чуприян заметил, что благодаря профилактическим действиям ситуация 2010 года не должна повториться.

Чуприян также предупредил, что пожароопасный сезон из-за аномальной зимы начался раньше, так что продлится дольше обычного.