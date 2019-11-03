Гидрометцентр назвал место в России с максимальной тепловой аномалией

Метеорологи зафиксировали рекордные для России отклонения средних температур.

«Самые крупные положительные аномалии сформировались в арктическом регионе страны. На Земле Франца-Иосифа и на Северной Земле они составили +8 градусов и более», — говорится в сообщении.

Октябрь был на 0,1 градуса теплее прежних рекордсменов — этого же месяца в 2016 и 2018 годах. Такой же результат показал и сентябрь.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что температуры в октябре в России превышали норму в среднем на два градуса.

Кроме того, синоптики подвели итоги лета 2019 года. Этот сезон оказался самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных метеонаблюдений на планете, то есть с 1891 года.

Ноябрь в московском регионе тоже выдастся аномально теплым. Субтропическое тепло придет на следующей неделе. Вторник и среда, 5 и 6 ноября, могут стать самыми теплыми днями месяца. Причем воздух начнет прогреваться уже в воскресенье, термометры покажут +8…+13 градусов. Для начала ноября это очень высокие показатели. говорят синоптики.