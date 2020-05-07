Гидрометцентр: Москве потребуется разгон облаков для авиапарада на 9 Мая

Из-за плохой погоды на 9 Мая власти Москвы могут применить специальные средства для разгона облаков, чтобы состоялся авиапарад. Синоптики прогнозируют, что День Победы будет дождливым.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости», что 9 мая температура будет в районе +14...+16 градусов, ночью похолодает до +7. Ожидается дождь, но грозы не будет.

«Меняется ветер: во второй половине дня в пятницу и субботу ветер будет северный. Небо будет облачным с прояснениями, небольшой дождь. Так как будет авиационный парад, то будет максимум сделано для комфортной погоды. Прогноз на данный момент позволяет предположить использование спецсредств», — рассказал Вильфанд.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, решение о воздействии на погоду будут принимать вечером 8 мая.

В России из-за пандемии коронавируса отменили массовые мероприятия, в том числе парад на 9 Мая. Чтобы почтить ветеранов, решили оставить только воздушную часть. В Минобороны рассказали, что по всей России в авиапарадах задействуют почти 600 единиц техники — самолетов и вертолетов.