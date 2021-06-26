Гидрометцентр исключил повторный потоп в Ялте

Нового потопа в Ялте не будет, заявили в Гидрометцентре Крыма. По данным синоптиков, дождь, который начался в городе в субботу, скоро завершится.

По словам главы ведомства Татьяны Любецкой, за полтора часа в Ялте выпало 19 миллиметров осадков, сообщило РИА «Новости». По ее словам, такой ливень не представляет угрозы для города.

«Не стоит переживать, потопа не будет. <…> Такой дождь ущерба не наносит. Наносит очень сильный, более 30 миллиметров», — объяснила она.

В администрации города заявили, что экстренные службы Ялты переведены в режим готовности из-за возможных новых подтоплений.

Циклон обрушился на Крым 17 июня. Во время наводнения появилась информация об исчезновении одного мужчины. Позже его обнаружили живым, сообщал «Царьград». Сильнее всего, стихия ударила по Керчи и Ялте. В Крыму был введен режим ЧС. Из-за воды пострадало несколько сотен зданий, из гостиниц на южном побережье экстренно эвакуировали отдыхающих.

Сегодня угроза наводнения появилась в Благовещенске. Уровень воды в реке Амур поднялся выше критической отметки. В городе подтопило набережные и сквер.