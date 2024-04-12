Общество 12 апреля 2024, 14:44 Гидрометцентр: гроза и небольшой дождь придут в Татарстан 12 апреля

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Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды для Татарстана на 12 апреля. Местных жителей ожидают небольшие осадки, сообщил Inkazan.ru со ссылкой на данные организации.

Так, ночью регион накроют кратковременные дожди. В отдельных районах есть вероятность грозы.

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Порывы ветра будут достигать 11-18 метров в секунду. В темное время суток столбики термометров опустятся до отметки +5…+10 градусов. Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов.