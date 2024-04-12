12 апреля 2024, 14:44
Гидрометцентр: гроза и небольшой дождь придут в Татарстан 12 апреля
Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды для Татарстана на 12 апреля. Местных жителей ожидают небольшие осадки, сообщил Inkazan.ru со ссылкой на данные организации.
Так, ночью регион накроют кратковременные дожди. В отдельных районах есть вероятность грозы.
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Порывы ветра будут достигать 11-18 метров в секунду. В темное время суток столбики термометров опустятся до отметки +5…+10 градусов. Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов.
Татарстан
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