Общество 18 января 2024, 16:19 Гидрометцентр: дожди накроют Ростовскую область в ближайшие дни

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Специалисты Гидрометцентра составили прогноз погоды для Ростовской области на ближайшие дни. Местных жителей ожидают перепады температур, сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на данные учреждения.

Так, в пятницу и субботу регион накроют дожди. Столбики термометров покажут отметку в +8 градусов.

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Однако уже в ночь на воскресенье температура воздуха опустится до -5 градусов. Есть вероятность снегопада. К началу следующей недели заморозки сохранятся.