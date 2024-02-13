Общество 13 февраля 2024, 17:12 Гидрометеоцентр предупредил жителей Челябинской области о 38-градусных морозах

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Жителей Челябинской области ожидает похолодание. Суровые морозы придут в регион в ночь на 15 февраля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный гидрометеоцентр.

По данным экспертов, в горной местности и низинах температура воздуха опустится до -38 градусов. Такая же погода будет преобладать и ночью 16 февраля. Днем потеплеет до -13…-18 градусов.