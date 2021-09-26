Гид-помощник назвал причину трагедии на Эльбрусе

Ошибкой многих туристов, которые решаются покорять горы, является отсутствие нужного опыта. Об этом помощник гида Таулан Кипкеев, принимавший участие в трагическом восхождении на Эльбрус, при котором погибли пять человек, рассказал газете «Известия».

Много неопытных туристов начало приезжать на Эльбрус в этом году из-за карантинных ограничений на фоне пандемии, рассказал Таулан.

«Они слышат про это, им кажется, что это популярно и легко», — сообщил он.

Кипкеев отметил, что на самом деле каждое восхождение представляет смертельный риск. И большинство таких походов заканчивается успешно только в силу везения и удачи.

«В этой ситуации все риски были оправданы, все гиды отработали четко», — отметил он.

Помощник гида рассказал, что к трагедии привели две нештатные ситуации, которые произошли внутри группы.

«У нее началась горная болезнь. И когда гид начал ее спускать, она умерла от переохлаждения на спуске. Мы потеряли гида и человека-участника. Он не мог нам потом помочь. Потом на спуске упал еще один человек. Он упал и сломал ногу. И гид был потерян для команды», — поведал Кипкеев.

В итоге с туристами остался только один гид и сам Кипкеев. Они и вызвали спасателей.

Минздрав КБР ранее сообщил о состоянии туристов, пострадавших на Эльбрусе.

Альпинисты попали в непогоду на Эльбрусе 23 сентября, когда находились на высоте 5400 метров. На гору взошли 20 человек. Из них пятеро погибли.