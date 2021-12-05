«Гибкость в смене ролей». Сексолог рассказал, как женщине-начальнице сохранить мир в семье

Врач-сексолог, президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгений Кульгавчук дал ряд советам для бизнес-леди, как сохранить и работу и семью в эфире Пятого канала.

По его словам, необходимо уметь переключаться с имиджа «сильной и решительной» на «принцессу в юбке».

«Необходима гибкость в смене ролей. В каждой женщине есть актриса, и этот навык может помогать сохранять здоровые отношения в семье», — заявил специалист.

Для этого не стоит брать работу на дом, а между ними хорошо встроить какую-нибудь «женственную» процедуру. Например, посещение салона красоты.

«В том случае, если женщина не переключается с этой роли матери и пытается сделать из своего мужчины своего рода послушного сына, могут возникать проблемы сексуального характера» — предупреждает Кульгавчук.

Чтобы избежать инфантилизации любимого, не превращать его во взрослого ребенка, сильной женщине стоит проявить мудрость и оставить за ним «островки» в семейной жизни там, где он может доминировать, ухаживать и опекать. Кроме того, полезно менять в разных ситуациях гардероб, оставляя дорогие костюмы для рабочих буден.

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