Гибкий рабочий график могут ввести из-за фрилансеров

Дистанционная занятость все больше распространяется в мире и России. Также популярна занятость на фрилансе. Изменились реалии — а значит, нуждается в изменении и законодательство, регулирующее трудовые взаимоотношения. Эту тему в ходе программы «Диалог» затронул премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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«В мире все изменилось — значительная часть людей работает просто дома», — сказал глава российского правительства.

По его словам, стало реальностью, что существует немало работников, которых называют фрилансерами. И их количество с каждым годом увеличивается, растет.

Причем, по словам Медведева, фрилансеры не перебиваются с хлеба на воду. Часто это люди, которые зарабатывают приличные деньги. Но они никак не связаны с правилами внутреннего распорядка, им не нужно отпрашиваться у начальника, приходить на работу и сидеть там с девяти до шести. Как считает премьер-министр, очевидно, что дистанционная занятость и фриланс нуждаются в регулировании в рамках трудового законодательства. Медведев предрек, что такого рода занятость будет только распространяться.

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«Сантехники не могут работать дистанционно, мы прекрасно понимаем, иначе это плохо закончится. Так вот этот баланс, возможность регулировать различные трудовые отношения, а также трудовое время гибко, с учетом современного развития экономики — это важнейшая государственная задача», — отметил премьер-министр.

Медведев добавил, что в Трудовом законодательстве нужно дать более гибкие формулы расчета рабочего времени. С другой стороны, в России до сих пор официально закреплена 40-часовая рабочая неделя, тогда как в других странах продолжительность трудовой недели уже меньше.

По его словам, в России тоже можно так построить рабочий график, что сотрудник будет занят, например, четыре дня в неделю. Или наоборот, наемным рабочим позволят трудиться меньшее количество часов каждый день.