Гибель Зиничева повергла в шок сотрудников Совета при ГУ МЧС РФ

Сотрудники Общественного совета при ГУ МЧС России по Москве находятся в шоковом состоянии после новости о трагической гибели Евгения Зиничева. Об этом рассказал председатель ведомства Виктор Бирюков, написал «Ридус».

«Мы пока воздерживаемся от комментариев, потому что все-таки это наш министр, поэтому никакой уточняющей информации пока нет. Все мы тут, конечно, в шоке, мягко говоря», — пояснил Бирюков.

Ранее стало известно, что глава МЧС России Евгений Зиничев умер во время спасения кинорежиссера Александра Мельника, который снимал документальный фильм для МЧС. Известно, что оба мужчины погибли.