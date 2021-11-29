Жителя Ямала осудят за гибель собутыльника

В ЯНАО перед судом предстанет житель села Только, которого обвинили в гибели мужчины. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

В середине сентября между обвиняемым и его родственником произошла пьяная ссора, в ходе которой мужчина ударил своего оппонента ножом в руку. Позднее пострадавший скончался от массовой кровопотери. Он не придал значения произошедшему и не обратился за помощью к медикам. Отмечается, что нападавший был трижды судим за особо тяжкие преступления.