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    29 ноября 2021, 22:03

    Жителя Ямала осудят за гибель собутыльника

    Артур Блянихов

    В ЯНАО перед судом предстанет житель села Только, которого обвинили в гибели мужчины. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    В середине сентября между обвиняемым и его родственником произошла пьяная ссора, в ходе которой мужчина ударил своего оппонента ножом в руку. Позднее пострадавший скончался от массовой кровопотери. Он не придал значения произошедшему и не обратился за помощью к медикам. Отмечается, что нападавший был трижды судим за особо тяжкие преступления.