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    02 октября 2020, 20:11

    Гибель Мурахтаевой не связана с проведенными у нее обысками — СКР

    Нина Петлинова

    Следственные органы заявили об отсутствии связи самоубийства Ирины Мурахтаевой (Славиной) с обысками, которые прошли у нее накануне. В ведомстве подчеркнули, что она не была подозреваемой, а проходила как свидетель.

    Об этом сообщило СУ СКР по Нижегородской области на официальном сайте.

    «Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия», — подчеркнуло ведомство.

    Тело женщины обнаружили днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода со следами термических ожогов. На место происшествия выехали следователи, которые организовали проверку. В результате выяснилась личность погибшей — ей оказалась Ирина Мурахтаева.

    Чтобы установить психическое состояние Мурахтаевой, правоохранители проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

    Новости SMI.FM