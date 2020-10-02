Гибель Мурахтаевой не связана с проведенными у нее обысками — СКР
Об этом сообщило СУ СКР по Нижегородской области на официальном сайте.
«Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия», — подчеркнуло ведомство.
Тело женщины обнаружили днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода со следами термических ожогов. На место происшествия выехали следователи, которые организовали проверку. В результате выяснилась личность погибшей — ей оказалась Ирина Мурахтаева.
Чтобы установить психическое состояние Мурахтаевой, правоохранители проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.