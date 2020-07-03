ГИБДД закупит более 3,6 тысяч патрульных машин в 2020 году
Об этом начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников рассказал в интервью «Российской газете».
«В этом году также планируется закупить 3644 патрульных автомобиля, 3818 технических средств контроля за состоянием автомобильных дорог и транспортных средств», — рассказал Черников.
Он также добавил, что приобретено более четырех тысяч технических средств измерений, которые предназначены для контроля за безопасностью транспорта и дорог.
Ранее стало известно, что глава ГИБДД предложил идею ужесточить требования к водителям, пользующимся каршерингом. В частности, водителям, которые систематически нарушают ПДД, нужно запретить пользоваться этой услугой. Все потому, что они неаккуратно управляют «обезличенными» машинами.