ГИБДД закупит более 3,6 тысяч патрульных машин в 2020 году

ГИБДД в 2020 году планирует закупить более 3,6 тысячи патрульных машин, а также свыше 3,8 тысячи технических средств контроля за состоянием автомобильных дорог и транспортных средств.

Об этом начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников рассказал в интервью «Российской газете».

«В этом году также планируется закупить 3644 патрульных автомобиля, 3818 технических средств контроля за состоянием автомобильных дорог и транспортных средств», — рассказал Черников.

Он также добавил, что приобретено более четырех тысяч технических средств измерений, которые предназначены для контроля за безопасностью транспорта и дорог.

Ранее стало известно, что глава ГИБДД предложил идею ужесточить требования к водителям, пользующимся каршерингом. В частности, водителям, которые систематически нарушают ПДД, нужно запретить пользоваться этой услугой. Все потому, что они неаккуратно управляют «обезличенными» машинами.