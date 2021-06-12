ГИБДД выявила массовый способ уклонения от уплаты штрафов

Некоторые россияне ездят на машинах своих умерших родственников без переоформления на себя. Так они уклоняются от уплаты штрафов. Об этом сообщил сайт УГИБДД по Кировской области.

«Некоторые жители региона после смерти своих родственников не торопятся перерегистрировать транспортное средство на себя и эксплуатируют его по документам уже умершего собственника, уклоняясь от уплаты налогов и штрафов», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники кировской Госавтоинспекции в 2021 году прекратили государственный учет 1620 транспортных средств, владельцы которых умерли. В полиции напомнили, что за управление автомобилем, владельца которого нет в живых, полагается штраф до 800 рублей. Инспекторы на месте снимают номера и забирают документы на машину за такое нарушение.

В начале года в России появился новый штраф для автомобилистов за неоплаченный проезд по платным дорогам. Для водителей легковушек наказание составляет 1,5 тысячи рублей, для водителей грузовиков и автобусов — до пяти тысяч рублей.