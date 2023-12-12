Общество 12 декабря 2023, 11:29 ГИБДД возобновила оказание услуг во флагманских МФЦ в Москве ГИБДД возобновила оказание госуслуг во флагманских МФЦ в Москве после сбоя РИА «Новости»

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Доступ к госуслугам ГИБДД восстановили во флагманских московских МФЦ после сбоя. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что информация будет обновляться по мере восстановления работоспособности систем.

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Москвичи временно не могли зарегистрировать транспортные средства и получить водительские удостоверения из-за технического сбоя.

Проблемы с доступом к части услуг возникли в МФЦ утром 12 декабря. Над их устранением немедленно начали работать специалисты. Спустя два часа функции снова стали доступны.

Среди населения стало популярно получение государственных онлайн. Так, за неделю жители Подмосковья оформили онлайн свыше 120 тысяч госуслуг. На региональном портале доступно свыше 300 наименований.