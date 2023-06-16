Общество 16 июня 2023, 14:27 ГИБДД сообщила, что готова разрешить водителям предъявлять права в виде цифрового кода Замглавы ГУОБДД Панарьин: ГИБДД готова разрешить водителям показывать права в виде кода РИА «Новости»

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Госавтоинспекция уже готова ввести в России возможность предъявлять водительские права в виде цифрового кода, не подтверждая его оригиналом документа. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Понарьин на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, эксперименты уже прошли в московском регионе и Татарстане.

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«Мы как Госавтоинспекция готовы к такому введению, вопрос за законодателями», — подчеркнул Понарьин.

Он отметил, что ГИБДД с удовольствием будет пользоваться новой возможностью, как только в России появится «соответствующая инфраструктура».

В конце мая президент Владимир Путин подписал документ, регламентирующий размещение фото- и видеокамер на дорогах. Теперь эту сферу будут регулировать не ведомственные акты, а федеральный закон. Он закрепляет перечень мест, где можно устанавливать камеры. Это должны быть исключительно сертифицированные устройства — если камера, заснявшая нарушение, окажется не соответствующей требованиям, водителя не привлекут к ответственности.