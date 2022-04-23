ГИБДД решила отказаться от мелких штрафов для водителей

Госавтоинспекция в ближайшее время прекратит выписывать штрафы за небольшие и незначительные нарушения. Внимание сосредоточат на выявлении грубых нарушений ПДД. Об этом написали «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

В ГИБДД уточнили, что в рамках борьбы с правонарушениями речь пойдет об управлении транспортным средством в нетрезвом виде. Соответствующие указания уже разосланы в регионы.

Эксперты отметили, что инспектор ДПС вправе выносить предупреждение только в том случае, если такой вид наказания за конкретное правонарушение прописан в КоАП.

Если санкция в виде предупреждения не предусмотрена за конкретное нарушение ПДД, сотрудник ГИБДД при всем желании не сможет наказать нарушителя. В этом случае он по закону обязан выписать штраф. Статье в КоАП, предусматривающих предупреждение в качестве наказания, не так много.

Позиция Госавтоинспекции, отметили юристы, фактически узаконивает существующую практику, при которой автоинспекторы просто стараются не обращать внимание на мелкие правонарушения.