ГИБДД проверила влияние кваса и кефира на показания алкотестера

Сотрудники ГИБДД и представители Общественной палаты Республики Алтай проверили, как различные напитки влияют на показания алкотестеров. Они протестировали квас, колу, кефир и безалкогольное пиво, чтобы развеять некоторые популярные среди водителей мифы.

О результатах эксперимента сообщил Autonews. Перед началом испытания каждый участник прошел проверку на алкотестере, подтвердив, что трезв. Затем они выпили по 300-500 миллилитров одного из напитков, и через 15 минут прошли тест еще раз. Тестирование контролировали сотрудники ГИБДД.

«В результате все участники эксперимента убедились, что после употребления вышеперечисленных напитков результаты тестирования не показывают наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе, тем самым развеяв слухи, периодически возникающие в кругу автолюбителей», — отметили в ведомстве.

Норма допустимой погрешности в России сейчас составляет 0,3 промилле. Однако прежде чем попросить водителя дунуть в алкотестер, инспекторы проводят внешний анализ: обращают внимание на его поведение, внешний вид, запах алкоголя и речь. За вождение в нетрезвом состоянии водителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на 1,5-2 года.