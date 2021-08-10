ГИБДД проведет рейды для поимки пьяных водителей в Петербурге

Ночные проверки на дорогах пройдут в августе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных за рулем и отслеживать нарушения, сообщили «Невские новости».

В ведомстве озвучили даты, когда планируются проверки. В Петербурге рейды пройдут в ночь с 13 на 14 августа, с 14 на 15 августа, в ночь с 27-го на 28-е и с 28 на 29 августа. В Ленинградской области — в ночь с 14 на 15 августа, с 15 на 16 августа, с 28-го на 29-е и с 29 на 30 августа.