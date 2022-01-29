ГИБДД проведет массовые проверки водителей

ГИБДД проведет проверки на дорогах страны с целью выявления нетрезвых водителей. Об этом сообщили региональные управления ведомства.

Проверки пройдут на дорогах Воронеже, Омске, Красноярске, Сыктывкаре, Кирове, Смоленске, Ухте и Симферополе, а также на дорогах Самарской области, Белгородской области, Тверской области, Брянской области, Приморского края, Республики Алтай и Пензенской области.

Инспекторы будут останавливать все машины на выбранных участках дорог. Если водитель вызывает подозрение, от него пахнет алкоголем или он неестественно себя ведет, ему предложат пройти медицинское освидетельствование на предмет содержание в крови алкоголя, а также, при необходимости, наркотических веществ.

В отдельных регионах пройдут и другие проверки: например, ГИБДД Тулы проведет мероприятие, направленное на сокращение количества ДТП, а в Новосибирской области инспекторы проверят общественный транспорт.