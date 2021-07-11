ГИБДД предупредила россиян о новых штрафах

Россиян начнут по-новому штрафовать за нелегальный тюнинг. Об этом предупредили в Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Незаконными считаются любые добавления в конструкцию автомобиля, которые не были оформлены как заводские.

В черном списке находятся, в частности, «кенгурятники», лебедки, фаркопы, нестандартные бамперы и спойлеры. Штраф будет грозить за перевод машины на газобаллонное оборудование, изменение подвески, оптики и системы выхлопа.

Устанавливать такое оборудование можно после согласования с ГИБДД. Информация обо всех изменениях должна быть отражена в регистрационных документах.

Сумма первого штрафа за езду на автомобиле с нелегальным тюнингом может составить 500 рублей. Если нарушителя поймают второй раз, ему придется заплатить уже до пяти тысяч рублей. Помимо этого, водителя могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев, а машину снять с регистрации и изъять СТС.

В ведомстве напомнили, что водитель обязан в течение 10 дней устранить нарушение и предоставить транспортное средство в ГИБДД по месту регистрации. Если этого не произойдет регистрация машины аннулируется. Причем нарушитель должен будет самостоятельно сдать ПТС, свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки в ГИБДД.

Если он не сделает это, то документы и знаки будут выставлены в розыск, а потом изъяты при первой же остановке дорожной полицией.

Аннулированную регистрацию восстановят, как только водитель избавиться от всех нелегальных элементов на своем ТС, а потом снова обратится в ГИБДД.