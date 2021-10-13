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    13 октября 2021, 10:36

    ГИБДД получит новое приложение для ловли машин в розыске — СМИ

    Коммерсант: власти Москвы модернизирую систему «Перехват» для поиска машин нарушителей

    Ольга Назаркина

    Власти Москвы решили модернизировать систему «Перехват», благодаря чему сотрудники ГИБДД смогут с помощью мобильного приложения подключаться к любым дорожным камерам, отслеживать и останавливать автомобили, которые находятся в розыске. На эти цели планируется потратить почти 180 миллионов рублей.

    ГИБДД получит новое приложение для ловли машин в розыске — СМИ

    Тендер на такую сумму по модернизации автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений опубликовал на госзакупках московский Центр организации дорожного движения, сообщила газета «Коммерсант».

    Согласно условиям контракта, программное обеспечение должно заработать в 2022 году. Тестирование софта планируется проводить по мере технической готовности.

    Предполагается, что на планшеты инспекторов ГИБДД установят мобильное приложение, с помощью которого они смогут подключиться к любым дорожным камерам. Это позволит патрулям обнаружить автомобиль в розыске, остановить его для проверки.

    По словам представителей ЦОДД, сейчас автоматические комплексы, обнаружив на дороге подозрительную машину, сначала направляют данные в единую диспетчерскую, только потом сигнал получает ДПС. То есть на этот процесс уходит очень много времени, поэтому есть задача сделать ее более оперативной.

    Также в планах более активное использование возможности нейросети. Например, это может быть нужно для распознавании частично закрытого номерного знака. Еще одна задача, которую надо будет решить разработчикам, — это исключение двойного штрафа за одно нарушение.

    Такое случается, когда над участком выделенной для общественного транспорта полосы расположены несколько комплексов. Из-за этого водитель, который попал в зону камер, может получить несколько штрафов.