Власти Москвы решили модернизировать систему «Перехват», благодаря чему сотрудники ГИБДД смогут с помощью мобильного приложения подключаться к любым дорожным камерам, отслеживать и останавливать автомобили, которые находятся в розыске. На эти цели планируется потратить почти 180 миллионов рублей.

Тендер на такую сумму по модернизации автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений опубликовал на госзакупках московский Центр организации дорожного движения, сообщила газета «Коммерсант».

Согласно условиям контракта, программное обеспечение должно заработать в 2022 году. Тестирование софта планируется проводить по мере технической готовности.

Предполагается, что на планшеты инспекторов ГИБДД установят мобильное приложение, с помощью которого они смогут подключиться к любым дорожным камерам. Это позволит патрулям обнаружить автомобиль в розыске, остановить его для проверки.

По словам представителей ЦОДД, сейчас автоматические комплексы, обнаружив на дороге подозрительную машину, сначала направляют данные в единую диспетчерскую, только потом сигнал получает ДПС. То есть на этот процесс уходит очень много времени, поэтому есть задача сделать ее более оперативной.

Также в планах более активное использование возможности нейросети. Например, это может быть нужно для распознавании частично закрытого номерного знака. Еще одна задача, которую надо будет решить разработчикам, — это исключение двойного штрафа за одно нарушение.

Такое случается, когда над участком выделенной для общественного транспорта полосы расположены несколько комплексов. Из-за этого водитель, который попал в зону камер, может получить несколько штрафов.