ГИБДД назвала водителей, которые чаще всего нарушают ПДД

ГИБДД Москвы составила статистику по нарушениям правил дорожного движения. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По их данным, чаще всего с июля по сентябрь этого года нарушителями становились водители KIA — 700 тысяч нарушений, Mercedes — 621 тысяча нарушений, и BMW — 610 тысяч нарушений.

На четвертом и пятых местах оказались владельцы Volkswagen и Hyundai — 540,5 и 510 тысяч нарушений.

«Не важно, какой марки ваш автомобиль, важно, как вы им управляете!», — заключили в ведомстве.