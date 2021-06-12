ГИБДД начнет визуально фиксировать разговоры по телефону за рулем при скрытом надзоре

Инспекторы ГИБДД будут визуально отслеживать разговоры по телефону за рулем при скрытом надзоре. Такой надзор сотрудники осуществляют в штатском и на автомобилях без цветографической раскраски.

О визуальном отслеживании телефонных разговоров рассказал ТАСС начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

«Могут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео. В принципе, визуально, конечно», — сказал он.

МВД разработала проект приказа, который регламентирует порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения. Согласно документу сотрудники ГИБДД смогут фиксировать опасное вождение и разговоры по мобильному телефону за рулем при проведении скрытого надзора на дорогах. Проект был опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Скрытый надзор ГИБДД существовал и раньше, но новый приказ ввел этот термин официально. Согласно документу, при скрытом надзоре сотрудники Госавтоинспекции не смогут остановить водителя и составить протоколы, а должны передать информацию другим нарядам.