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    12 июня 2021, 07:56

    ГИБДД начнет визуально фиксировать разговоры по телефону за рулем при скрытом надзоре

    Ольга Назаркина

    Инспекторы ГИБДД будут визуально отслеживать разговоры по телефону за рулем при скрытом надзоре. Такой надзор сотрудники осуществляют в штатском и на автомобилях без цветографической раскраски.

    ГИБДД начнет визуально фиксировать разговоры по телефону за рулем при скрытом надзоре

    О визуальном отслеживании телефонных разговоров рассказал ТАСС начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

    «Могут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео. В принципе, визуально, конечно», — сказал он.

    МВД разработала проект приказа, который регламентирует порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения. Согласно документу сотрудники ГИБДД смогут фиксировать опасное вождение и разговоры по мобильному телефону за рулем при проведении скрытого надзора на дорогах. Проект был опубликован на сайте regulation.gov.ru.

    Скрытый надзор ГИБДД существовал и раньше, но новый приказ ввел этот термин официально. Согласно документу, при скрытом надзоре сотрудники Госавтоинспекции не смогут остановить водителя и составить протоколы, а должны передать информацию другим нарядам.