ГИБДД начала ловить нарушителей по-новому

ГИБДД начала использовать новый способ для ловли нарушителей. Теперь автоинспекторы используют для этого мобильное приложение.

Сотрудники дорожной полиции получают уведомления о пересечении перекрестка водителем без прав или незарегистрированным автомобилем, сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области. После этого нарушителя останавливают для проверки документов и сверяют сведения с информацией в базах данных Госавтоинспекции.

Во время рейда с использованием такого приложения в Екатеринбурге всего за два часа инспекторы получили более 15 уведомлений. В пяти случаях информация подтвердилась. Полицейские задержали водителей, лишенных прав. Причем одного из них лишили права управлять автомобилем за отказ от медосвидетельствования.

Помимо этого, приложение засекло три автомобиля, у которых была прекращена регистрация. Водители получили административные протоколы. Также у них изъяли госзнаки и свидетельства о регистрации транспортного средства. За езду без регистрационных знаков последует уже лишение прав.