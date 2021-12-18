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    18 декабря 2021, 22:23

    ГИБДД Москвы подсчитала количество дорожных нарушений таксистов

    ГИБДД Москвы: С начала года таксисты в городе допустили более 400 тысяч нарушений

    Алексей Иванчин

    Московские таксисты с начала 2021 года совершили более 400 тысяч нарушений ПДД. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил начальник управления ГИБДД по столице Александр Быков.

    «В текущем году нашими сотрудниками выявлено более 400 тыс. нарушений ПДД, допущенных водителями такси», — сказал глава московского ГИБДД.

    Он также отметил, что выявляются факты, когда водители такси «следующую смену пытаются подработать еще где-то, в том числе за рулем городского транспорта».

    Также, по словам Быкова, в ГИБДД следят курьерами-велосипедистами.

    В октябре московская ГИБДД сообщила, что с начала текущего года в столице было зарегистрировано на 15% меньше погибших в дорожных авариях, чем в минувшем году.

    Ранее стало известно, что ГИБДД опубликовала «Новогоднюю памятку» для водителей. В материале водителям напомнили о штрафах за езду в нетрезвом виде.