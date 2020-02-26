ГИБДД конфисковала Бэтмобиль у жителя Москвы. Видео

На улицах Москвы ГИБДД остановила супергеройскую машину. Транспортное средство не соответствует российским правилам безопасности дорожного движения, потому инспекция изъяла ее у владельца.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен настоящий бэтмобиль. Правда и сотрудники ДПС тоже настоящие.

Как сообщило РИА «Новости», самодельная машина не зарегистрирована и собрана в частной мастерской. На водителя составили протокол о нарушении правил, в том числе ждет штраф за езду без регистрационных знаков. Информация о владельце суперкара неизвестна.

Ранее американец построил копию бэтмобиля на реактивной тяге. Мужчина оснастил машину реактивным двигателем корпорации Boeing.