ГИБДД изучит нарушения ПДД катафалком Собчак и Богомолова

В ГИБДД изучают видео с катафалком Ксении Собчак и Константина Богомолова. На появившемся в соцсетях ролике их свадебный автомобиль нарушил не одно правило дорожного движения.

«ГИБДД изучает данный видеоролик, не заинтересовалось», — прокомментировали «360» появление видео в ГИБДД Москвы.

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На опубликованных кадрах видно, что пара путешествует с открытым багажником автомобиля. Сами они при этом не пристегнуты. Кроме того, водитель отвлекается от дороги на свой мобильный телефон.

Константин Богомолов и Ксения Собчак поженились 13 сентября в Грибоедовском ЗАГСе в Москве. Об их отношениях известно с 2018 года. Для обоих молодоженов это уже вторая свадьба: Собчак была замужем за Максимом Виторганом, а Богомолов был женат на Дарье Мороз.