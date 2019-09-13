  • ГИБДД изучит нарушения ПДД катафалком Собчак и Богомолова

    13 сентября 2019, 14:19

    Екатерина Андронова, Юлия Булыгина

    В ГИБДД изучают видео с катафалком Ксении Собчак и Константина Богомолова. На появившемся в соцсетях ролике их свадебный автомобиль нарушил не одно правило дорожного движения.

    «ГИБДД изучает данный видеоролик, не заинтересовалось», — прокомментировали «360» появление видео в ГИБДД Москвы.

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    На опубликованных кадрах видно, что пара путешествует с открытым багажником автомобиля. Сами они при этом не пристегнуты. Кроме того, водитель отвлекается от дороги на свой мобильный телефон.

    Константин Богомолов и Ксения Собчак поженились 13 сентября в Грибоедовском ЗАГСе в Москве. Об их отношениях известно с 2018 года. Для обоих молодоженов это уже вторая свадьба: Собчак была замужем за Максимом Виторганом, а Богомолов был женат на Дарье Мороз.