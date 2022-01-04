ГИБДД экстренно доставила в больницу ребенка с судорогами

Сотрудники ГИБДД Москвы оказали помощь гражданину, доставив его сына в больницу для оказания неотложной помощи. Как сообщило «МВД Медиа», полицейские оценили обстановку и доставили ребенка к врачам.

«Благодаря слаженным и грамотным действиям сотрудников полиции трехлетнему мальчику медиками была своевременно оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении источника. Его жизни в настоящий момент ничего не угрожает.

Отмечается, что отличились капитаны полиции Андрей Демьянов и Алексей Постников, которые несли службу на 6-й Радиальной улице.

«Мне позвонила жена и сказала, что у ребенка судороги. Я схватил вещи и выскочил с работы, увидел патрульную машину, попросил подбросить меня до дома. Потом предложили свою помощь отвезти нас в больницу, не ожидая скорую. Врачи ребенка реанимировали, он был без сознания, все успели, все хорошо. Организация была такой, что нам даже не пришлось задумываться, обо всем подумали сотрудники полиции», — рассказал отец ребенка.