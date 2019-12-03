ГИБДД допустила, что «площадку» уберут из экзамена на водительские права
Изменения могут вступить в силу с 1 октября 2020 года, сообщила «Газета.ru». Проект постановления готовится на подпись премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
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Госавтоинспекция сейчас разрабатывает целый ряд нормативно-правовых актов, уточнил ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова. Правил проведения экзаменов касается один из них.
У полицейских ранее возникла идея объединить при сдаче на права этапы «площадка» и «город». Подготовленный МВД проект постановления правительства раскритиковали в Минэкономразвития. Несмотря на разногласия, ведомства в итоге пришли к единому мнению. Документ было решено направить на экспертизу в Минтранс и Минюст и только потом — в правительство.
Среди других предполагаемых изменений допуск к управлению транспортными средствами несовершеннолетних.