ГИБДД будет снимать с регистрации машины «мертвых душ»

ГИБДД будет снимать с регистрации автомобили, владельцы которых умерли. Информацию о владельцах Госавтоинспекция будет получать от налоговой службы.

Как сообщает «Российская газета», работа между ведомствами уже налажена. Сейчас проводятся работы по чистке базы данных.

Процедура будет выполняться без уведомления наследников. Данные об умершем будут напрямую направляться из ФНС в ГАИ. Но когда наследники вступят в наследство, они могут обратиться в ГИБДД и зарегистрировать автомобиль на себя.

«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — пишет издание.

Работа в данном направления началась после ДТП со смертельным исходом. Водитель-виновник, находился за рулем авто, владелец которого давно умер.

Ранее стало известно, что ГИБДД планирует начать использовать камеры, которые способны фиксировать разговор водителя по телефону во время движения. Новый софт работает на основе нейросети, и скоро его начнут применять в Москве.