ГИБДД будет по-новому оценивать превышение скорости

Автосалонам разрешат устанавливать госномера на новые машины с 1 января Подробнее

Эти устройства, фиксирующие все вокруг на 360 градусов, заменят переносные камеры на треногах. Их установка на машины патрульных начнется со следующего года. Такие же технологии сегодня используют, например в Азербайджане, рассказал Черников.

По данным «Коммерсанта» в стране только две компании производят камеры с функцией замера скорости на ходу — петербургская «Симикон» и смоленская компания «Арсенал 67».

Первая специализируется на устройствах, устанавливающихся на треноге в багажник либо на крышу авто. Вторая компания делает балки со встроенной камерой. В ГИБДД заинтересовались вторым вариантом.

Ранее стало известно, что, по заявлению главы ГИБДД Михаила Черникова, электронные водительские права появятся в России уже в грядущем 2020 году.