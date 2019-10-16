  • ГИБДД будет по-новому оценивать превышение скорости

    16 октября 2019, 21:29

    Наталья Жуковская

    В ГИБДД будут по-новому оценивать скорость проезжающих мимо патрульных машин авто. Как сообщил начальник ведомства Михаил Черников, мобильные камеры фиксации будут встраивать в сигнальную балку на крыше автомобилей ГИБДД, пишет «Коммерсант».
    ГИБДД будет по-новому оценивать превышение скорости

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    Эти устройства, фиксирующие все вокруг на 360 градусов, заменят переносные камеры на треногах. Их установка на машины патрульных начнется со следующего года. Такие же технологии сегодня используют, например в Азербайджане, рассказал Черников.

    По данным «Коммерсанта» в стране только две компании производят камеры с функцией замера скорости на ходу — петербургская «Симикон» и смоленская компания «Арсенал 67».

    Первая специализируется на устройствах, устанавливающихся на треноге в багажник либо на крышу авто. Вторая компания делает балки со встроенной камерой. В ГИБДД заинтересовались вторым вариантом.

    Ранее стало известно, что, по заявлению главы ГИБДД Михаила Черникова, электронные водительские права появятся в России уже в грядущем 2020 году.