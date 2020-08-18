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    18 августа 2020, 15:03

    ГИБДД будет конфисковывать машины у пьяных водителей

    Дарья Морозова

    Новая статья скоро появится в административном Кодексе России. Автомобили пьяных водителей будут забирать на штраф стоянку, если водитель в течение года будет повторно остановлен за езду в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил Life.ru.

    Уточняется, что нововведения похожи на принцип работы с такими случаями в Белоруссии.

    «За десять лет удалось таким образом значительно снизить количество пьяных ДТП», — рассказал адвокат Геннадий Ткач об эффективности этой практики.

    Новости SMI.FM