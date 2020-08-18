ГИБДД будет конфисковывать машины у пьяных водителей
Новая статья скоро появится в административном Кодексе России. Автомобили пьяных водителей будут забирать на штраф стоянку, если водитель в течение года будет повторно остановлен за езду в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил Life.ru.
Уточняется, что нововведения похожи на принцип работы с такими случаями в Белоруссии.
«За десять лет удалось таким образом значительно снизить количество пьяных ДТП», — рассказал адвокат Геннадий Ткач об эффективности этой практики.