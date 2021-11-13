ГИБДД анонсировала масштабные рейды на дорогах в пяти регионах

Сотрудники дорожной полиции начали масштабные проверки на дорогах в Белгородской, Ивановской, Самарской, Челябинской областях и Кабардино-Балкарии. Инспекторы выявляют пьяных водителей и других нарушителей правил. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам ГИБДД, основная цель рейда — профилактика наездов на пешеходов. Наряды ДПС расположились на участках дорог регионов с наиболее интенсивным движением. Полицейские будут беседовать с водителями и пешеходами.

«За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», — напомнили в полиции.

В Челябинской области проверки продлятся до 26 ноября, в Ивановской — до 18 ноября. Белгородские полицейские сосредоточились на выявлении трех типов нарушений: пьяное вождение, перевозка детей без специальных кресел и неправильный переход дороги.