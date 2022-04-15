Нарышкин сравнил выступивших против спецоперации россиян с гетманом Мазепой
Глава СВР Нарышкин пообещал выступившим против спецоперации россиян судьбу Мазепы
Специальная операция на Украине сплотила российское общество, но среди жителей страны есть те, кто не поддержал ее проведение. Таких людей ждет судьба украинского гетмана Ивана Мазепы, предавшего Петра I во время войны со шведами. Как сообщило РИА «Новости» с таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Он подчеркнул, что современными предателями стали те, кто отказался от России и не стал поддерживать ее решения.
«Тех, кто в эти судьбоносные дни предпочел стать так называемым „гражданином мира“, отвернувшимся от своей родины, ждет судьба изменника-Мазепы, о котором еще Пушкин писал, что „он не любит ничего, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу, что нет Отчизны для него“», — заявил Нарышкин.
Иван Мазепа во время Северной войны вступил в сговор с королем Швеции Карлом XII и новым польским королем Станиславом Лещинским, предав Петра I. По мнению украинских политиков, гетман стал одним из первых борцов за независимость страны. В России Мазепу воспринимают как предателя. В начале XVIII века церковь предала его имя анафеме.