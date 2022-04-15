Нарышкин сравнил выступивших против спецоперации россиян с гетманом Мазепой

Специальная операция на Украине сплотила российское общество, но среди жителей страны есть те, кто не поддержал ее проведение. Таких людей ждет судьба украинского гетмана Ивана Мазепы, предавшего Петра I во время войны со шведами. Как сообщило РИА «Новости» с таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что современными предателями стали те, кто отказался от России и не стал поддерживать ее решения.

«Тех, кто в эти судьбоносные дни предпочел стать так называемым „гражданином мира“, отвернувшимся от своей родины, ждет судьба изменника-Мазепы, о котором еще Пушкин писал, что „он не любит ничего, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу, что нет Отчизны для него“», — заявил Нарышкин.

Иван Мазепа во время Северной войны вступил в сговор с королем Швеции Карлом XII и новым польским королем Станиславом Лещинским, предав Петра I. По мнению украинских политиков, гетман стал одним из первых борцов за независимость страны. В России Мазепу воспринимают как предателя. В начале XVIII века церковь предала его имя анафеме.