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    15 февраля 2021, 15:19

    Гештальт-терапевт описал психологический портрет живодера

    Полина Петрова

    Гештальт-терапевт Людмила Суздальцева в беседе с РИА ФАН описала психологический портрет человека, который намеренно издевается над животными. По ее словам, таких людей могут мотивировать абсолютно разные вещи.

    Гештальт-терапевт описал психологический портрет живодера

    Специалист пояснила, что есть полноценные садисты, которые получают наслаждение от чужой боли. Как считает Суздальцева, часто причиной таких отклонений бывает сильная симбиотическая связь. Речь идет о том, когда дети долгое время не отделяются от своих мам и пап.

    «Когда человек не отделился от родителя, не принимает самостоятельные решения, он не видит и других. Есть устойчивое выражение на этот счет — „За деревьями леса не видно“», — заметила психолог.

    Существует теория парадоксальных изменений, когда индивид предполагает, что перемены не происходят благодаря «старанию», принуждению и убеждению. Это случается, если пациент хотя бы на мгновение отказывается от того, кем он хочет стать, и пробует быть тем, кем он является на самом деле.

    Суздальцева уверена, что человеку с этими проблемами важно увидеть, почему возникает желание мучить животных, а не слепо следовать своим инстинктам.