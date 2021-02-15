Гештальт-терапевт описал психологический портрет живодера

Гештальт-терапевт Людмила Суздальцева в беседе с РИА ФАН описала психологический портрет человека, который намеренно издевается над животными. По ее словам, таких людей могут мотивировать абсолютно разные вещи.

Специалист пояснила, что есть полноценные садисты, которые получают наслаждение от чужой боли. Как считает Суздальцева, часто причиной таких отклонений бывает сильная симбиотическая связь. Речь идет о том, когда дети долгое время не отделяются от своих мам и пап.

«Когда человек не отделился от родителя, не принимает самостоятельные решения, он не видит и других. Есть устойчивое выражение на этот счет — „За деревьями леса не видно“», — заметила психолог.

Существует теория парадоксальных изменений, когда индивид предполагает, что перемены не происходят благодаря «старанию», принуждению и убеждению. Это случается, если пациент хотя бы на мгновение отказывается от того, кем он хочет стать, и пробует быть тем, кем он является на самом деле.

Суздальцева уверена, что человеку с этими проблемами важно увидеть, почему возникает желание мучить животных, а не слепо следовать своим инстинктам.