Общество 06 сентября 2023, 19:33 Гештальт-терапевт Анна Девятка рассказала, что злопамятность характерна для людей, переживших сильную обиду

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Гештальт-терапевт Анна Девятка в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что чаще всего злопамятность характерна для людей, которые пережили сильную обиду, предательство или нарушение ощущения безопасности.

Они не смогли прожить этот гнев в моменте и затаили его внутри. По словам эксперта, иногда лучше по-настоящему разозлиться и выплеснуть накопленную обиду.

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«Каждый раз, когда человек попадает в эту ситуацию или вспоминает, она становится триггером. Она погружает в те же эмоции, которые были не прожиты», — добавила Девятка.