Общество 04 апреля 2024, 12:32 Герпетолог Титов рассказал, что человек сам провоцирует нападение гадюки

Читать 360tv в

С приходом весны просыпаются гадюки, чей укус для человека очень опасен, однако нападение рептилии обычно провоцируют сами люди. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал герпетолог Игорь Титов.

Он объяснил, что змеи не ищут встреч с людьми. Они нападают, если на них наступить или случайно дотронуться. Поэтому при походе в лес нужно быть особенно внимательными и смотреть под ноги.

Реклама

«Если вы находитесь на природе, то будьте внимательными, чтобы не наступит на змею. Вы можете на вялую, остывшую змею наступить. На низкой температуре гадюка может быть не очень активна и не среагирует на ваши шаги», — отметил Титов.

Он посоветовал брать с собой аптечку с антигистаминными препаратами. После укуса змеи нужно как можно меньше двигаться и быстрее обратиться к врачу.

Авторы: