28 июня 2023, 13:43
Герпетолог Стариков сообщил, что ужи не представляют опасности для человека
Ужи не представляют опасности для человека. По своей природе они довольно безобидны. Об этом газете «Взгляд» рассказал герпетолог, змеелов Владислав Стариков.
Что касается появления ужей в нетипичных местах, например в Москве, то это объясняется их миграцией. По словам эксперта, ужи не боятся людей, пожтому могут спокойно существовать рядом с ними, написал RT.
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Если человек не хочет, чтобы на его дачном участке появлялись ужи, то следует заботиться о чистоте территории, добавил герпетолог.
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