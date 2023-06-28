Общество 28 июня 2023, 13:43 Герпетолог Стариков сообщил, что ужи не представляют опасности для человека

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Ужи не представляют опасности для человека. По своей природе они довольно безобидны. Об этом газете «Взгляд» рассказал герпетолог, змеелов Владислав Стариков.

Что касается появления ужей в нетипичных местах, например в Москве, то это объясняется их миграцией. По словам эксперта, ужи не боятся людей, пожтому могут спокойно существовать рядом с ними, написал RT.

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Если человек не хочет, чтобы на его дачном участке появлялись ужи, то следует заботиться о чистоте территории, добавил герпетолог.