Герпетолог Рыбалтовский рассказал, что делать при обнаружении в квартире змеи

Герпетолог Евгений Рыбалтовский рассказал, как себя вести, если вы обнаружили у себя дома змею. Об этом сообщило «Радио 1».

По данным сайта «Дни.ру», он отметил, что в таких случаях животное скорее всего является чьим-то сбежавшим питомцем. Не следует его пугать или пытаться как-то навредить ему.

«Постарайтесь дать тепла, чтобы она где-то посидела у вас», — пояснил Рыбалтовский.

После этого нужно постараться найти хозяев змеи, например, разместив объявление о неожиданной находке.