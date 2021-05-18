Герпетолог рассказал, почему в Петербурге начали находить змей

Герпетолог Владимир Черлин прокомментировал информацию о том, что в Санкт-Петербурге были найдены две змеи. Об этом сообщило ИА "Невские новости".

Он отметил, что обе змеи скорее всего просто сбежали от своих хозяев. Обе они не ядовиты, добавил Черлин.

«Судя по тому месту, где они были обнаружены, это точно змеи, сбежавшие от людей. Тропическая змея жила у кого-то дома, а ужа кто-то поймал в лесу и привез в город. Обе змеи никакой опасности не представляют», — уточнил он.

Также в случае встречи со змеей Черлин посоветовал звонить в службу спасения.