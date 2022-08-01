Герпетолог Ермолов рассказал, при каких условиях змеиный яд может навредить человеку

Врач-герпетолог Ян Ермолов объяснил россиянам, при каких условиях змеиный яд может нанести вред здоровью. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, с человеком ничего не случится, даже если он случайно проглотит змеиный яд. Аккуратным следует быть людям, страдающим аллергией.

«В первые секунды после укуса актуально отсосать яд змеи. Кстати, даже если вы случайно проглотите яд, с вами ничего не случится, потому что он под воздействием ферментов начнет расщепляться. Яд только тогда опасен, когда попадает в центральный кровоток», — сообщил медик.

Ермолов отметил, что при укусе змеи следует сразу же вызывать скорую помощь. Пострадавшему необходимо провести детоксикацию с помощью капельниц. Рану ни в коем случае нельзя прижигать или разрезать.

Ранее сообщалось, что в Московской области участились случаи встреч с ядовитыми змеями и укусов пресмыкающихся.